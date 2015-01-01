Центральный телеграф — место с почти 100-летней историей. Менялась власть, технологии, люди, которые там работали. За время своего существования здание не только претерпело изменения, но и обросло множеством мифов. The Village развеет или подтвердит некоторые из них.

Перед вами — Центральный телеграф. Кликая на разные элементы здания, вы узнаете факты о нем. А еще проверите свои знания. Мы предлагаем девять утверждений об исторической постройке. Предположите, правда это или миф. А после узнайте верный ответ.