Центральный телеграф — место с почти 100-летней историей. Менялась власть, технологии, люди, которые там работали. За время своего существования здание не только претерпело изменения, но и обросло множеством мифов. The Village развеет или подтвердит некоторые из них.
Перед вами — Центральный телеграф. Кликая на разные элементы здания, вы узнаете факты о нем. А еще проверите свои знания. Мы предлагаем девять утверждений об исторической постройке. Предположите, правда это или миф. А после узнайте верный ответ.
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На главную Вопрос №1
На месте, где сегодня стоит здание Центрального телеграфа, хотели построить многоквартирный жилой дом.
Это правда. Землю на углу Тверской улицы и Газетного переулка в 1914 году выкупило страховое общество «Россия». Оно планировало возвести здесь комплекс доходных домов. Строительство начали, но успели лишь заложить фундамент и возвести стены на высоту полутора метров. Помешала революция 1917 года. После нее началась национализация имущества коммерческих страховых обществ и их ликвидация. В 1922 году советская власть решила передать место на Тверской для строительства здания нового телеграфа. Тем более старый, располагавшийся на Мясницкой улице, уже не справлялся с нагрузкой.
Правда или миф?
На главную Вопрос №2
Пресса и критики превозносили здание телеграфа и называли его «примером самой современной архитектуры».
Ни о какой «самой современной архитектуре» в заметках критиков речи не шло. Напротив, статьи выходили с заголовками «Как не надо строить», здание называли «кунсткамерой гоголевского смеха», писали, что оно вышло слишком дорогим, слишком декоративным и слишком несовременным. Но время показало, что проект идеально вписался в городскую среду. Любопытно, что во многих путеводителях Центральный телеграф относили к советскому авангарду, хотя здание скорее выполнено в духе рационального модерна. При этом у него было и много классических черт: нижний этаж выделен с помощью массивной рустовки, карниз обозначен с помощью чугунной ковки, а стена расчленена пилястрами.
Правда или миф?
На главную Вопрос №3
Большевики переместили нулевой километр из Санкт-Петербурга и поместили его у здания Центрального телеграфа.
Все так — большевики действительно переместили нулевой километр из Санкт-Петербурга и в конце 20-х годов поместили его у здания Центрального телеграфа. Там, прямо у главного входа под глобусом, он располагался до 1959 года. А после Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР утвердило постановление, согласно которому «на автомобильных дорогах общегосударственного значения, выходящих из Москвы, исчисление километража производится от Мавзолея Ленина и Сталина на Красной площади». Сегодня знак нулевого километра располагается в проезде Воскресенских ворот перед ступенями часовни Иверской Божией Матери.
Правда или миф?
На главную Вопрос №4
Все сотрудники телеграфа должны были покидать здание в 21:00 по московскому времени.
Это миф. Центральный телеграф работал круглосуточно. Более того, здание представляло собой город в городе. Его сотрудники могли провести свободные от работы часы в столовой, библиотеке, спортивном зале или зале для собраний, где проходили лекции, кинопоказы, концерты самодеятельности, комсомольские и партийные заседания. Что касается начальника Центрального телеграфа, главного инженера, главного механика и других важных сотрудников, они имели квартиры в одном из корпусов здания. Это жилье было расселено лишь в 1957 году.
Правда или миф?
На главную Вопрос №5
Высокие окна в здании Центрального телеграфа были сделаны для того, чтобы экономить электроэнергию.
Да, действительно так. Архитектор Иван Рерберг при строительстве учел, где встает и садится солнце. Поэтому в те помещения, где работали сотрудники, поступало максимум света. Кроме того, это был Дворец связи, а значит, потолки должны были быть высокими (Рерберг спроектировал 7,5-метровые), а залы просторными. В цехах работало до 300 аппаратов, стоял сильный шум, но благодаря просторным помещениям он рассеивался.
Правда или миф?
На главную Вопрос №6
Именно из здания Центрального телеграфа диктор Юрий Левитан 22 июня 1941 года объявил о начале войны.
Это ошибка. Многие считают, что сообщение о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года зачитал именно Юрий Левитан. Но это распространенное заблуждение. На самом деле сообщение такой важности первым, в 12:15 по московскому времени, огласил народный комиссар иностранных дел Вячеслав Молотов из Кремля. Это подтверждают записи посетителей кабинета Сталина: Молотов вышел от него в 12:05 и вернулся в 12:25. Что касается Левитана, то в самом начале войны он был эвакуирован в Свердловск (сегодня — Екатеринбург), а оттуда в Куйбышев (сегодня — Самара), откуда транслировал фронтовые сводки. Свое знаменитое «Говорит Москва» диктор произносил из секретного бункера, а жил в Доме радио в центре города. Немцы охотились за Левитаном, их самолеты регулярно кружили в небе над Куйбышевом. Говорят, когда Гитлер услышал голос советского диктора, понял, что это мощное оружие, которое работает против его армии.
Правда или миф?
На главную Вопрос №7
Часы на здании Центрального телеграфа первое время отбивали каждый час и делали это так громко, что заглушали бой часов на Спасской башне.
Так и было. Поначалу они отбивали время каждый час, да так громко, что даже заглушали бой часов на Спасской башне и были слышны у станции метро «Маяковская». Это не нравилось местным жителям (да и кому бы понравилось), и после их жалоб ход молоточка уменьшили и звук стал тише и глуше. Интересно, что на заре советской власти по часам на Центральном телеграфе сверяли время всех телеграфов СССР и даже кремлевских курантов — настолько они были точны.
Правда или миф?
На главную Вопрос №8
В максимальные годы нагрузки Центральный телеграф обрабатывал до 100 тысяч телеграмм в сутки.
Нет, это ошибка. Цифра была больше и достигала миллиона. А самая большая нагрузка на работников приходилась в дни, когда вся страна отдыхала. Перед праздниками в зале было не протолкнуться, а телеграфисты на шестом этаже ходили по пояс в перфоленте. На помощь в аппаратные залы приходили сотрудники из других отделов, например из бухгалтерии. Больше всего телеграмм советские граждане отправляли друг другу на Новый год и День Победы. Их число в сутки поднималось до 1,5 миллиона.
Правда или миф?
На главную Вопрос №9
Здание Центрального телеграфа с первых лет существования украшали праздничной иллюминацией.
Украшали, но не с первых лет существования. Впервые праздничная иллюминация была установлена после войны — в 1947 году. А впоследствии многие десятилетия Центральный телеграф использовали для праздничной иллюминации. Где-то за месяц до Нового года во дворе здания начинали работать мастера, которые сбивали фанерные щиты, а электрики прикручивали на них тысячи лампочек. На горожан праздничная иллюминация производила неизгладимое впечатление. Вот какие воспоминания оставила Елена Ильина в книге «Обыкновенные девчонки»: «Здание Центрального телеграфа было словно увито струящимся зеленым плющом. Зеленый плющ неожиданно превратился в красный, красный — в золотой, золотой — опять в зеленый. А посередине медленно вращался земной шар, похожий на огромный школьный глобус».
Правда или миф?
На главную Результат
3/5
Вы точно не раз проходили мимо украшенного праздничной иллюминацией здания Центрального телеграфа. Еще немного узнать о его истории, и вы сами сможете рассказывать о ней другим.